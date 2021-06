Martina Stella è incinta per la seconda volta: “La gioia più grande”

Martina Stella è incinta del suo secondo figlio: l'attrice ha dato il gioioso annuncio tramite social.

Martina Stella ha annunciato via social di essere incinta per la seconda volta: l’attrice avrà un figlio insieme al marito, Andrea Manfredonia.

Martina Stella incinta per la seconda volta

Con enorme gioia Martina Stella ha annunciato via social di aspettare il suo secondo bebè.

L’attrice è già madre di Ginevra, nata nel 2012 dalla sua precedente storia d’amore con l’hairstylist Gabriele Gregorini. Nel 2016 Martina Stella ha sposato l’attuale marito, Andrea Manfredonia, con cui non ha mai nascosto il desiderio di avere il suo secondo bambino. “Sono davvero tanto, tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia. La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta, è il dono più speciale che potessi ricevere!! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!! Molti di voi, sempre attentissimi, avevano intuito qualcosa in questi mesi..

E confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo”, ha scritto in un post via social l’attrice, che ha messo in mostra le prime rotondità della sua gravidanza.

Martina Stella: l’amore per Andrea Manfredonia

Martina Stella è più felice che mai accanto ad Andrea Manfredonia e i due non vedono l’ora di diventari genitori. Per il momento la coppia non ha svelato dettagli riguardanti la gravidanza e attualmente non è chiaro se il figlio in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia.

Anche la piccola Ginevra – che presto sarà una sorella maggiore – sarebbe più felice che mai per l’arrivo di questo bebè. A proposito della sua storia d’amore col procuratore sportivo l’attrice ha confessato: “E’ una persona meravigliosa, mi rende felice e sono molto innamorata. Siamo diversi e compatibili allo stesso tempo. Lui è paziente, affidabile, romantico e razionale. Io passionale, fumantina, istintiva. Ma ci capiamo bene e condividiamo ogni cosa, soprattutto la nostra idea di famiglia e le priorità della vita.”

Martina Stella: la figlia Ginevra

Martina Stella ha sempre ammesso di desiderare un secondo figlio ma ha anche specificato di aver voluto attendere che sua figlia Ginevra fosse “pronta” a questo importante cambiamento nella sua vita. Dopo la separazione da Gabriele Gregorini l’attrice ha dedicato la maggior parte del suo tempo alla crescita della sua bambina. “Andrea è entrato nella sua vita molto gradualmente, ed è stato bravissimo, ma ci sono anche stati piccoli e normali momenti di gelosia e prima di darle un fratellino o una sorellina vogliamo che metabolizzi bene la nuova situazione”, aveva dichiarato l’attrice.