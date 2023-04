Martina Valdes, un video per fare chiarezza sulla ex di Blanco: "Il brano che le ha dedicato non lo trovo una mancanza di rispetto"

Martina Valdes, un video per fare chiarezza sulla ex di Blanco: "Il brano che...

Un’eleganza che ha spiazzato i social, quella con cui Martina Valdes commenta con stile la canzone di Blanco per l’ex. Con un video TikTok quella attuale parla del brano per l’ex Giulia Lisioli e lo fa dopo che il suo fidanzato ha pubblicato il suo album, “Innamorato”. Ecco, fra i brani dell’album c’è anche Giulia, che è il nome della sua ex fidanzata (Giulia Lisioli). E i fan del cantante hanno creato la “liaison” e commentato l’ineleganza del loro beniamino di dedicare una traccia alla ex.

Martina e la canzone di Blanco per l’ex

Ci ha dovuto pensare la fidanzata di oggi a mettere quiete e stile nella faccenda e lo ha fatto con un video su TikTok. Ha detto Martina Valdes: “Il mio ragazzo ha fatto uscire una canzone dal titolo ‘Giulia‘ che è il nome della ragazza con cui è stato prima di me e ha deciso di farla uscire in un album dal titolo che è ispirato a me, l’attuale ragazza. Si è creato un polverone senza senso in cui la gente pensa che ciò sia una mancanza di rispetto”. E ancora: “La musica è il principale mezzo di comunicazione di un artista e in quanto tale è libero di parlare di un argomento del passato, del futuro, una situazione inventata… qualsiasi cosa. Il mio ragazzo ha voluto pubblicare una canzone che ha fatto quando neanche ci conoscevamo, io sinceramente non ci trovo nulla di male. Una canzone che ha raccontato una storia passata e quindi conclusa e non la trovo assolutamente una mancanza di rispetto nei miei confronti”.

Una risposta da strappare un applauso

Poi la chiosa da applausi: “Mi dispiace che dobbiate soffermarvi sul gossip piuttosto che sul talento di un giovane artista. La musica è la sua arte e io non farò altro che appoggiarlo sempre, qualsiasi cosa lui voglia parlare. Amare è anche questo: accettare il passato dell’altro”.