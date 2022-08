Martingale Risk: al fianco di chi ha subito perdite col trading

Milano, 2 ago. (askanews) – In Italia, l’interesse per il trading finanziario è in costante crescita. Sempre più investitori vi si avvicinano, siano essi professionisti del settore o anche utenti meno esperti. Accade, purtroppo non di rado, che i risparmiatori registrino ingenti perdite a seguito di operazioni di trading. Minusvalenze causate a volte da condizioni avverse di mercato ma altre anche da comportamenti illeciti della banca o della piattaforma di investimento che fanno da intermediario.

Come ha spiegato Mattia Sigona, Financial Analyst di Martingale Ris.

“Sempre più intermediari finanziari concedono ai propri investitori un’operatività illimitata in titoli finanziari, senza alcuna cura per i loro interessi. Facendo questo, gli intermediari vengono meno agli obblighi informativi che li caratterizzano”.

“Inoltre, spesso, non vengono effettuate da banche e piattaforme online giuste e corrette valutazioni in merito all’adeguatezza ed appropriatezza degli investimenti.

E’ qui che entra in campo Martingale Risk, società leader di contestazione bancaria, aiutando gli investitori poco esperti a indagare sulla causa delle perdite.

“Ad oggi, Martingale Risk può contestare le perdite subite su piattaforme on line ufficializzate da CONSOB che hanno una sede legale in Italia o in Italia almeno una sede operativa . Inoltre, sono contestabili anche le perdite su piattaforme online che abbiano sede legale a Malta o nella Cipro Greca.

Negli ultimi mesi, Martingale Risk ha recuperato per i propri investitopri, grazie a delle mediazioni chiuse favorevolemente, oltre 150.000 euro di perdite subite in tali operazioni”.

Ma, come può ottenere un risarcimento chi ha subito perdite da trading?

“Gli investitori che abbiano subito pesanti perdite su trading causate da comportamenti scorretti o illeciti della piattaforma di investimento della banca possono rivolgersi a Martingale Risk che fornirà un’analisi preliminare gratuita della posizione. In questa analisi il nostro team di esperti tecnico-legali analizzerà nello specifico il caso e dirà se e quanto è possibile recuperare”.

“Martingale Risk è l’unica società di contestazione bancaria in grado di offrire la formula di Zero Costi Anticipati. Infatti non richiediamo alcun compenso inziale, ma unicamente una percentuale sulle somme recuperate e solo a rimborso effettivamente avvenuto”.