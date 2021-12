Martingale Risk annuncia azione collettiva contro Saipem Spa

Roma, 30 nov. (askanews) – Un azione collettiva nei confronti di Saipem Spa è stata annunciata da Martingale Risk. Ne spiega i termini Annibale Marchesini della società di consulenza legale:

“Martingale Risk sta organizzando un importante azione collettiva contro Saipem Spa sia in sede civile che in sede penale per ottenere risarcimento per tutti quegli investitori che hanno subito perdite a causa dei titoli emessi da Saipem Spa alla luce delle irregolarità già acclarate dalla CONSOB e dal TAR del Lazio in merito ai bilanci d esercizio del 2015 e del 2016 e alla documentazione ed offerta relativa all aumento di capitale del 2016”.

Marchesini segnala inoltre che Martingale Risk si è anche mossa contro le banche intermediarie: “Parallelamente, Martingale Risk sta già agendo nei confronti di tutte quelle banche intermediarie che hanno venduto i titoli emessi da Saipem ogni qualvolta dalla documentazione del cliente emergessero delle irregolarità in ordine agli obblighi prescritti dalla normativa degli intermediari finanziari, come la normativa Mifid, la normativa del contratto quadro o tutto ciò che concerne l informativa pre e post contrattuale, ovvero pre e post la vendita di un titolo da un intermediario a un investitore”.

Per aderire all’azione collettiva, spiega ancora Marchesini: “Qualsiasi investitore ci può contattare, sarà subito assegnato a un consulente specializzato che si occuperà di valutare in via preliminare la pratica. E una volta che la valutazione avrà esito positivo, Martingale Risk si renderà disponibile ad assistere il cliente senza anticipo e senza compensi fissi, ma prevedendo esclusivamente una percentuale in caso di successo. E in moltissimi casi ci faremo anche carico di tutte le spese amministrative, fiscali e legali e anche delle spese di soccombenza”.

Marchesini prevede che nei prossimi mesi la loro iniziativa vedrà crescere il numero di investitori aderenti: “Martingale Risk a oggi ha già recuperato più di 230 milioni di euro e ha gestito più di 2000 contenziosi tra contenziosi nazionali e internazionali con un tasso di successo superiore al 92 per cento. Inoltre Martingale Risk a oggi sta gestendo contenziosi per un valore complessivo superiore al miliardo di euro e, nello specifico, rappresenta nell azione legale collettiva contro Saipem investitori per un ammontare di richiesta risarcitoria totale superiore a 50 milioni di euro. Importo che sarà destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi mesi”.