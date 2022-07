Martingale Risk: possibili ristori su bond Micoperi e Ferrarini

Milano, 14 lug. (askanews) – Martingale Risk, società leader di contestazione bancaria, è da anni al fianco degli investitori privati che hanno subito perdite in seguito all’acquisto di titoli azionari o obbligazionari dalla propria banca. tra i vari strumenti finanziari erroneamente venduti negli anni, senza rispettare la normativa vigente, vi sono anche le obbligazioni Micoperi, società operante in ambito petrolifero e navale, e Ferrarini, azienda produttrice di salumi. Nicolò Uccellini, marketing communication specialist Martingale Risk.

“Ferrarini e Micoperi sono due importanti aziende emiliane che negli ultimi anni stanno vivendo una grave crisi finanziaria. a causa delle due disastrose situazioni societarie, gli obbligazionisti di micoperi e ferrarini rischiano di perdere tutte le somme investite, per un ammontare complessivo di oltre 70 milioni di euro. per gli investitori retail tuttavia, le responsabilità di tali perdite sono imputabili soprattutto alle banche intermediarie che ne hanno venduto i titoli”.

“Le obbligazioni Micoperi e Ferrarini sono state pensate per essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali; anche la loro successiva circolazione sul mercato secondario era esplicitamente riservata a tali soggetti. Nella realtà dei fatti, però, le banche italiane hanno ignorato questa indicazione, sottoponendo questi strumenti anche al grande pubblico di investitori retail, al dettaglio. ciò risulta inammissibile; per questo è possibile agire per ottenere un risarcimento. Martingale Risk ha già ottenuto due decisioni favorevoli riuscendo a recuperare per i propri clienti somme che sembravano perdute per sempre”.

Nello specifico sono stati ottenuti ristori per oltre 360mila euro per bond micoperi e ferrarini. ma come opera martingale risk per recuperare le perdite subite?

“Chiunque abbia subito perdite da obbligazioni Micoperi e Ferrarini può rivolgersi a noi per un’analisi preliminare gratuita e non vincolante del proprio caso con la quale andremo a verificare se e quanto è possibile recuperare dalla banca. In seguito alla sottoscrizione di un mandato professionale martingale risk affianca poi il cliente nella la fase di mediazione diretta con la banca, e qualora questo non bastasse, anche dinnanzi all’arbitro per le controversie finanziarie, oppure tramite vera e propria causa legale in tribunale”.

“Offriamo a tutti gli investitori interessati, la possibilità di agire senza dover sostenere alcun costo iniziale. Infatti, grazie alla politica di zero costi anticipati, richidiamo unicamente una percentuale sulle somme recuperate e solo a risarcimento effettivamente avvenuto”.