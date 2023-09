MartingaleRisk, consulenza indipendente per riduzione dei costi

Roma, 22 set. (askanews) – Martingale Risk assiste le aziende e le istituzioni che intendono ristrutturare il proprio debito con la finalità di ridurre i costi, verificando i conteggi e la documentazione fornita dalle banche.

La società di consulenza finanziaria analizza per conto dei propri clienti l’intero debito aziendale, individuando le aree di possibile abbattimento del costo per interessi. Abbiamo parlato di debito aziendale, modalità di riduzione costi e ristrutturazione del debito con Francesco Pratesi, Head of Corporate Solutions Team di Martingale Risk:

“L’analisi del debito aziendale consiste nel verificare quanto questo è allineato alle condizioni di mercato. Ogni momento storico presenta dei tassi sul breve e sul lungo termine e le aziende devono stare molto attente a che non ci sia troppo disallineamento del costo del debito rispetto alle condizioni di mercato. Quando il costo del debito diventa troppo pesante o subisce in modo troppo pesante una risalita dei tassi è necessario intervenire.

Per fare tutto questo è necessaria un’analisi che Martingale Risk offre ai propri clienti. Le modalità di intervento per ridurre i costi sono: la ristrutturazione del debito che pouò essere fatta o attraverso una rinegoziazione con le banche che l’hanno erogato, oppure un’estensione anticipata sostenendo i costi, ma a tassi più vantaggiosi. La ristrutturazione del debito con la banca si contratta richiedendo quelle che sono le sue condizioni per un’estinzione anticipata o per una sua rinegoziazione. È importante che l’azienda sia consapevole del fatto che la banca sia in conflitto d’interessi e quindi può fornire delle condizioni non vantaggiose, rispetto ad altre soluzioni. Parliamo di utilizzare altri istituti per rifinanziare il debito, o anche di strumenti derivati se questi permettono un miglioramento dell’esposizione al rischio per il futuro sulla possibile volatilità dei tassi d’interesse. Martingale Risk vuole, quindi, porre le aziende nelle migliori condizioni possibili”.

Martingale Risk è del tutto indipendente in quanto posseduta interamente dai soci fondatori, senza alcuna ingerenza di soggetti esterni.