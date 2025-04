Martone in concorso a Cannes con "Fuori", attesi Tom Cruise e De Niro

Martone in concorso a Cannes con "Fuori", attesi Tom Cruise e De Niro

Roma, 10 apr. (askanews) – Ci sarà Mario Martone con il suo “Fuori” a rappresentare l’Italia in concorso al prossimo festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio. Il film è interpretato da Valeria Golino, nel ruolo della scrittrice Goliarda Sapienza, insieme a Matilda De Angelis ed Elodie. Due altri film italiani saranno nella sezione Un certain regard, “Testa o Croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e “Le città di pianura” di Francesco Sossai.

Grande attesa a Cannes per il ritorno, fuori concorso, di Tom Cruise con il suo nuovo film “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, e per Robert De Niro, a cui verrà consegnata la Palma d’oro onoraria proprio nel giorno d’apertura. De Niro aveva presieduto la giuria del festival 14 anni fa, quest’anno a guidare i giurati ci sarà invece l’attrice francese Juliette Binoche.

E’ stato il delegato generale, Thierry Frémaux, a svelare la Selezione Ufficiale della 78° edizione del festival. Tra i divi americani arriveranno Scarlett Johansson, questa volta in veste di regista di “Eleonor the reat”, e Joaquin Phoenix, che interpreta uno sceriffo in “Eddington” di Ari Aster.

Tante star di Hollywood, capitanate da Benicio Del Toro, sbarcheranno sulla Croisette per “The Phoenician Scheme” di Wes Anderson. In concorso a Cannes, fra gli altri, ci saranno Richard Linklater con “Nouvelle Vague”, i fratelli Dardenne con “Jeunes mères”, e Julia Ducournau, la regista Palma d’oro nel 2021 con “Titane”, che quest’anno porterà al festival “Alpha”.