Maruotti (Lumsa): “lieve aumento casi Covid in bimbi, cautela su vaccinazioni”

Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute)() – "I dati sui contagi nei bambini evidenziano una leggerissima crescita che da sola non basta a giustificare un'accelerazione delle vaccinazioni. Direi di essere cauti. Mentre se la decisione è di sanità pubblica, allora le cose cambiano e la via dell'immunizzazione ha una senso".

Così all'Adnkronos Salute Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all'Università Lumsa e cofondatore del gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia da Covid-19, commentando i dati del report della Società italiana di pediatria e dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (Aopi) che ha evidenziato come "in poco più di due mesi, per la sola fascia di età 6-10 anni, c’è stato un incremento pari a 24.398 casi".

"Se facciamo un confronto tra i dati dei contagi sui bambini under 14 tra il 25 agosto, quando le scuole erano chiuse, e il 9 novembre, si evidenzia che c'è stato un aumento dell'11% in questa fascia d'età rispetto al 6% del resto della popolazione.

Quindi i pediatri possono aver ragione, ma – osserva – la crescita avendo meno bambini positivi in partenza ha lo stesso aumento in termini assoluti. Pesa di più invece, se guardiamo sempre il report della Sip, la composizione del contagio Covid: il 25 agosto avevamo 15,8 casi su 100 nella fascia under 14, al nove 9 novembre erano 16,4 casi su 100. Questo fa emergere che non c'è una crescita significativa dei contagi in quella fascia d'età, che ha modificato la composizione del contagio.

Ma è chiaro che poi ci sono le decisioni di sanità pubblica, la necessità – conclude – di mettere in sicurezza questa fascia di ragazzi e anche proteggerli dal long Covid".