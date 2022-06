Mary Mara è morta a 61 anni: l'attrice di Lost e Law & Order è annegata nel fiume St. Lawrence.

Lutto nel mondo del cinema: l’attrice Mary Mara è morta a soli 61 anni. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori nelle acque del fiume St. Lawrence, dove l’interprete aveva deciso di concedersi una nuotata.

Mary Mara è morta

Un tragico incidente ha causato il decesso di una delle attrici più amate al mondo. Stiamo parlando di Mary Mara, morta a soli 61 anni. L’interprete, stando a quanto riportano i maggiori quotidiani, stava trascorrendo qualche giorno di relax a casa della sorella, nella cittadina di Cape Vincent. Sabato scorso ha deciso di fare una nuotata nel fiume St. Lawrence ed è annegata. Un suo rappresentante ha così annunciato la scomparsa:

“Mary è stata una delle migliori attrici che abbia mai incontrato. Aveva un fantastico senso dell’umorismo e una visione unica della vita”.

Mary Mara è annegata nel fiume St. Lawrence

I soccorritori, allertati dalla sorella, hanno trovato il corpo di Mary Mara nella giornata di domenica 26 giugno 2022. Secondo una prima ricostruzione, l’attrice è morta per un tragico incidente. Stava nuotando al largo della cittadina di Cape Vincent quando è annegata, probabilmente per un malore. Le indagini sono ancora in corso e soltanto l’autopsia chiarirà le cause del decesso.

La carriera di Mary Mara

Nata a Syracuse, New York, Mary Mara aveva studiato recitazione a Yale. La sua carriera nel mondo del cinema e della tv è iniziata presto, quando era ancora molto giovane. Ha fatto parte del cast di serie di grande successo, come: E.R. – Medici in prima linea, Law & Order, Nash Bridges, Giudice Amy, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, Star Trek: Enterprise, Nip/Tuck, Lost, Shameless, Ray Donovan, Criminal Minds e Secrets and Lies.