Marzabotto: Boccia (Pd), 'vicinanza a Cuppi, minacce non ci fanno indietreggiare'

Roma, 13 mag (Adnkronos) - "La mia, la nostra solidarietà a Valentina Cuppi per la lettera di minacce fasciste che ha ricevuto. Il suo impegno in prima linea al servizio delle cittadine e dei cittadini, nella comunità forte e salda del Pd, non avrà cedimenti. Non ci lasciam...

Roma, 13 mag (Adnkronos) – "La mia, la nostra solidarietà a Valentina Cuppi per la lettera di minacce fasciste che ha ricevuto. Il suo impegno in prima linea al servizio delle cittadine e dei cittadini, nella comunità forte e salda del Pd, non avrà cedimenti. Non ci lasciamo spaventare e non indietreggiamo”. Lo dice Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato.