Marzabotto: Cuppi (Pd), 'ma quali fondi? Sacrario appartiene a Difesa'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Il Sacrario di Marzabotto appartiene al Ministero della Difesa, come attesta anche il cartello apposto da sempre sul muro esterno del Sacrario. Mi pare abbastanza grave che il Ministro non lo sappia e che dica che non abbiamo fatto richiesta di fondi in tempo, quando loro ci hanno dato comunicazione del taglio. Una comunicazione ufficiale e scritta che è agli atti". Lo scrive su Fb la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi.

"Il Comune si occupa della custodia, manutenzione ordinaria, pulizia, su richiesta del Ministero, che annualmente propone al Comune una convenzione, riconoscendo un contributo. Non si sa bene di quale richiesta fondi parli il Ministro. Non 'chiediamo' fondi per un bene nostro, ci prendiamo cura di un bene del Ministero. Molto diverso".

"Quello che facciamo per il Sacrario, per la Memoria di Monte Sole, è molto di piu' ovviamente della semplice custodia. Accogliamo ogni anno migliaia di studenti e visitatori. Costruiamo pace. Ciò che abbiamo rilevato, ed è un fatto accertato da atti ufficiali, è che il Ministero ha tagliato fondi propri per un proprio bene , che evidentemente non è ritenuto particolarmente importante".

"Breve storia del Sacrario di Marzabotto per chi al Ministero la ignora -aggiunge Cuppi- nell'ottobre 1946 il Ministero dell'Assistenza Postbellica (Ministro Sereni) dispose lo stanziamento di sei milioni per il Comune di Marzabotto per dare inizio ai lavori di un Cimitero Monumentale/Sacrario. Nel 1949, in settembre, il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti dipendente dal Ministero della Difesa, in seguito all'interessamento dell'Amministrazione Comunale di Marzabotto dispone il finanziamento per la Cripta Ossario. La costruzione venne completata nel 1960. L'inaugurazione avvenne l'8 ottobre del 1961 alla presenza, tra gli altri, del Ministro della Difesa Giulio Andreotti".

"Il Sacrario di Marzabotto appartiene, come altri sacrari militari della 2^ guerra mondiale, al Ministero delle Difesa ed e' gestito dal Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra, il quale si avvale di apposita convenzione annuale con il Comune di Marzabotto per garantirne la gestione ordinaria. Proprio sul sito del Ministero della Difesa compare l'elenco dei Sacrari, a pagina 99 c'e' quello di Marzabotto".