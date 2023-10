Marzabotto: Taruffi (Pd), 'tagli inaccettabili, malcelato fastidio destra verso Resistenza'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Il Ministero della Difesa ha deciso di tagliare drasticamente i fondi destinati al Memoriale dei Caduti di Marzabotto realizzato nel 1961 proprio su disposizione del Ministero della Difesa e da esso dipendente. Una scelta che non ha precedenti, semplicemente inaccettabile e per certi aspetti anche preoccupante". Lo dice Igor Taruffi, responsabile Organizzazione della segreteria nazionale del Pd.

"Perché rappresenta l'ennesima dimostrazione del malcelato fastidio con cui la destra oggi al Governo continua a vivere la storia del nostro Paese ed in particolare i passaggi che stanno alla base delle nostre Istituzioni repubblicane, come la Resistenza partigiana, la lotta contro il nazi-fascismo e l'antifascismo -prosegue-. Sappiano i Fratelli d'Italia e questo Governo che non permetteremo di tagliare la memoria o di riscrivere la storia. Da oggi abbiamo quindi un motivo in più aumentare l'impegno per la diffusione della cultura della Resistenza e della pace. Proprio i valori che il Memoriale di Marzabotto rappresenta".