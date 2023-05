Marzia Capezzuti, Annamaria si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Parla l'avvocato Nicodemo Gentile

Marzia Capezzuti, Annamaria si è avvalsa della facoltà di non rispondere. P...

Ci sono nuovi sviluppi sul caso Marzia Capezzuti. In studio è intervenuto il presidente dell'associazione Penelope.

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 17 maggio, si è tornato a parlare del caso Marzia Capezzuti. La giovane figlia 22enne di Barbara Vacchiano, Annamaria, è comparsa in mattinata davanti al tribunale di Salerno. La ragazza, tuttavia, si è avvalsa della facoltà di non rispondere e sul caso è intervenuto anche il presidente dell’associazione Penelope, Nicodemo Gentile.

Marzia Capezzuti: “Comunque Annamaria ha rotto il patto familiare scellerato”, il presidente di Penelope, avvocato Nicodemo Gentile. “Vedremo come si comporterà se riesce a recuperare la sua tranquillità e come la procura di #Salerno”.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/kqmOFxS0c0 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 17, 2023

Marzia Capezzuti, Annamaria compare in tribunale. Le dichiarazioni fatte ascoltare in diretta

Durante la puntata sono state fatte ascoltare alcune dichiarazioni molto importanti fatte dalla giovane Annamaria. Ogni parola è un colpo al cuore e ci racconta molto della drammaticità della vicenda: “Notavo che, dopo qualche mese Marzia peggiorava progressivamente, era piena di lividi, sia sulle braccia che sulle gambe, aveva i capelli corti ed era senza denti, cominciava a dimagrire. Marzia pian piano, nonostante un’iniziale reticenza, prese fiducia, confidandomi che era stata mamma a picchiarla…”.

Il presidente dell’Associazione Penelope: “Le interviste pubbliche di Annamaria possono essere recuperate”

Il presidente dell’Associazione Penelope, in merito al difficile compito che si trova davanti Annamaria ha spiegato: “Annamaria ha rotto un patto scellerato con la sua famiglia. Vedremo come si comporterà…”. Ha poi aggiunto: “L’indagine è in corso, ma si possono recuperare le dichiarazioni di Annamaria, anche le interviste pubbliche. Queste cose le aveva ripetute ininterrottamente…”.