Marzia Capezzuti, l'audio shock a Chi l'ha visto. Barbara Vacchiano: "È stata a letto con mio figlio minorenne"

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto andata in onda martedì 3 maggio sono stati puntati nuovamente i fari sul caso legato alla morte di Marzia Capezzuti, la giovane che era scomparsa nel marzo del 2022 a 29 anni da Pontegnano Faiano. Ora emergono nuovi e inquietanti retroscena. In trasmissione è stato fatto ascoltare un audio nel quale sentiamo Barbara Vacchiano parlare con il padre di Marzia. La donna ha fatto diverse accuse a Marzia, ma la realtà che è stata anche trascritta nell’ordinanza di custodia cautelare è ben diversa.

Marzia Capezzuti, Chi l’ha visto torna sul caso

Ascoltando la conversazione tra Barbara Vacchiano e il papà di Marzia è possibile notare che le accuse formulate dalla donna sono quanto mai gravi. Le parole diventano inoltre sempre più forti con il proseguire della conversazione: “Vostra figlia ha rubato a casa mia dopo che l’ho ospitata, ha rubato tutto l’oro dei miei figli e soprattutto è stata a letto con mio figlio di 15 anni…”. La donna sembra inoltre mettere le mani avanti. Il padre di Marzia, alla luce di queste accuse invita Barbara Vacchiano, a sporgere denuncia. Quest’ultima aveva poi proseguito: “Ha combinato mille cose… l’ho detto a vostra moglie: ho l’appuntamento dal Maresciallo oggi. Scusatemi, ma io Marzia la impicco… ha fatto lo schifo totale…devo valutare se mio figlio non passa dei guai”.

Ciò che emerge è ben diverso

Il ragazzino menzionato nell’audio è Vito. Il giovane, secondo le accuse presenti nella conversazione, sarebbe stato violentato e all’epoca era minorenne. C’è inoltre un ulteriore nodo. Barbara avrebbe infatti mandato ad una sua amica una foto tramite WhatsApp nella quale il figlio è stato ripreso mentre stava avendo un rapporto sessuale con una ragazza: “Fa esperienza”, avrebbe osservato la donna. Chi era la ragazza nominata nella conversazione WhatsApp? Questo è ciò che è stato scritto dal magistrato nell’ordinanza di custodia cautelare: “Mamma Barbara aveva fotografato l’amplesso e lo aveva inviato all’amica del cuore commentandolo, fiera, che il figlio stesse facendo esperienza .Per cui era sicuro che la Vacchiano non potesse avere immortalato, in flagranza, una violenza sessuale ai danni del figlio, in quanto, se tanto fosse accaduto, non avrebbe certo pensato a scattare la foto, né avrebbe commentato in quei termini il fatto con l’amica. Barbara mirava a delegittimare in via preventiva Marzia per ogni accusa che la ragazza potesse muoverle successivamente. Più la descriveva come persona inaffidabile, meno sarebbe stata creduta qualora avesse denunciato uno dei Vacchiano”.