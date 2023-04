Marzia Capezzuti, la videochiamata tra i due figli di Barbara Vacchiano: cosa si sono detti

La vicenda che ruota attorno al caso della scomparsa di Marzia Capezzuti non poteva avere un epilogo peggiore. La giovane, lo scorso 25 ottobre è stata trovata morta in un casolare situato tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano.

Tuttavia, è di queste ultime ore (mercoledì 19 aprile), la custodia cautelare per tre componenti della famiglia che hanno ospitato la ragazza per diverso tempo: di tratta di Barbara Vacchiano, il marito Damiano e il figlio minorenne. L’altra figlia Anna, di 22 anni – ha ricordato Chi l’ha visto nella puntata del 19 aprile – è indagata per maltrattamenti nei confronti di Marzia. In trasmissione è stata mostrata una videochiamata muta tra i due figli della coppia nella quale è emerso un dettaglio importante: cosa si sono detti i due giovani?

Marzia Capezzuti, Chi l’ha visto torna sul caso

Non c’è voluto molto prima di scoprire cosa stessero confabulando i due ragazzi. Sembrerebbe che la maggiore, Anna, abbia detto al fratellino: “Tu sei piccolo non hai fatto niente”.

Il precedente incontro a Chi l’ha visto

La trasmissione Chi l’ha visto circa 8 mesi fa, ha avuto un incontro con Barbara Vacchiano. In quell’occasione la donna aveva spiegato: “Marzia se si vuole fare trovare, si fa trovare. Ho fatto solo bene”, parole che, alla luce dei capi d’accusa lasciano interdetti.