Marzia Capezzuti, parla la figlia di Barbara Vacchiano: "Siamo tutti orchi. Poteva essere salvata"

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 26 aprile è intervenuta Anna, giovane di 22 anni e una dei figli di Barbara Vacchiano, nonché sorella di Vito, il minore di 15 anni che dovrà rispondere dell’omicidio della 29enne Marzia Capezzuti. La sua è un’intervista quanto mai sentita, fatta di parole tenere, ma al contempo amare.

Marzia Capezzuti, parla la figlia di Barbara Vacchiano

La giovane, nel parlare della sua famiglia ha esordito: “Siamo tutti orchi cattivi, non solo mia mamma, tutti. Perché questa ragazza si poteva salvare”, poi ha aggiunto: “Era una ragazza che non meritava questo. Io ci ho vissuto insieme e chiedo scusa da parte di mia mamma… ma le scuse non la riporteranno indietro”.

“Volevo salvare Marzia, ma non ci sono riuscita”

Anna risulta essere indagata con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di Marzia, ma spiega davanti alle telecamere di aver provato a salvarla: “Una volta volevo portarla in ospedale. Era gennaio o febbraio. Marzia prima ha detto di sì. Poi di no. Io penso che la ragazza abbia subito le violenze e i maltrattamenti. Io non vivevo più lì da un anno e ci andavo ogni tanto. E ogni volta che ci andavo, in quella casa, Marzia non c’era”.

Non ultimo Anna spiega che pur prendendo le distanze dalla madre, non può andare contro alla sua famiglia: “Posso prendere le distanze da mia madre, non dai miei fratelli. Non posso andare contro la mia famiglia. Quella ragazza io volevo salvarla e non ci sono riuscita”.