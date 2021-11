Maschera per capelli autunnale: consigli e fai da te

La maschera per capelli a base di ingredienti naturali tipici dell'autunno dona una capigliatura forte, sana e lucente, oltre che forte.

Durante l’autunno, complice il cambio di stagione, i capelli tendono a cadere in abbondanza. Per dar loro lucentezza e vitalità, è bene utilizzare una maschera per capelli che è possibile anche fare a casa con ingredienti che ognuno ha in dispensa. Vediamo come usarla e gli ingredienti adatti.

Maschera per capelli autunnale

Con l’autunno è assolutamente normale trovare un consistente numero di capelli sul cuscino o la spazzola che cadono a causa del cambio di stagione o dello stress. Per riuscire a dare alla chioma un aspetto migliore e maggiormente salutare, la maschera per capelli è un trattamento essenziale per prendersi cura del cuoio capelluto.

Ovviamente a seconda del tipo di capello, è necessaria una maschera che sia specifica. Per i capelli grassi, una maschera a base di zenzero, aloe vera e limone aiuta a riequilibrare il cuoio capelluto in modo da creare una miscela potente e ottimale per la salute del capello. Per una chioma fine, è possibile optare per una maschera per capelli a base di banana, olio di jojoba e olio di rosmarino,.

Proprio come accade con la maschera per il viso che ha il compito di idratare e proteggere la pelle, anche quella per i capelli ha la stessa funzionalità in quanto aiuta a renderli maggiormente forti, sani e lucenti per una capigliatura perfetta anche in autunno, evitando che possano andare incontro a calvizie.

Oltre alla maschera per capelli che è una componente essenziale, è bene prendersi cura del capello anche in altri modi usando prodotti specifici e adatti che aiutano ad avere una capigliatura sana e forte. Solitamente si basa su ingredienti quali oli e burri che nutrono il capello penetrando fino in profondità.

Maschera per capelli: consigli

Un trattamento molto utile per la capigliatura che è possibile anche realizzare a casa con il fai da te e ingredienti che si hanno in dispensa. Prima di preparare la maschera per capelli, è bene anche conoscere le proprietà dei vari ingredienti da usare. Per esempio, il tuorlo d’uovo nutre il capello, mentre l’olio di oliva ha un effetto lucido.

Nutrire i capelli in autunno è molto facile proprio grazie alla maschera che è possibile preparare. Considerando il periodo autunnale, perché non approfittarne e usare un prodotto tipico di questa stagione, come le castagne e realizzare una maschera per capelli con questo frutto autunnale per eccellenza.

Per preparare questa maschera per capelli, bisogna far bollire le castagne, aggiungerle nel mixer con un cucchiaio di olio di germe di grano e far frullare il tutto. Applicarla poi sui capelli e lasciarla agire per due ore. I capelli devono poi essere avvolti in una pellicola trasparente, magari con fogli di alluminio.

In seguito, si risciacqua e si lavano i capelli normalmente. Una maschera di questo tipo è particolarmente consigliata perché le castagne hanno proprietà antiossidanti e rigeneranti. Si può anche realizzarla con altri ingredienti quali olio di oliva, zenzero oppure banane per dare luce al capello.

Maschera per capelli: miglior rimedio

