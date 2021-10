Maschere a forma di teschio sulle statue di varie città italiane

Napoli, 19 ott. (askanews) – Grandi maschere di cartapesta a forma di teschio sono apparse su famose statue in diverse città italiane. Una X con nastro adesivo nero sulla bocca e in molti casi una corona di foglie sulla testa.

Qui siamo a Napoli dove i residenti si sono svegliati stupiti nel vedere simboli come le statue dei Re di Napoli a Piazza del Plebiscito trasformati così. Tante le interpretazioni: “Secondo me deturpa la statua, avrei detto l atto di un vandalo, spero che lo tolgano al più presto”.

“È una cosa bella, quello è un X, un moltiplicatore, c è l’intento da parte di chi ha sfregiato il monumento di moltiplicarne la bellezza, penso sia arte contemporanea, senza dubbio”.

“Non so se sia un misto tra Halloween o no Green pass, ma non credo Halloween, nessuno avrebbe fatto una cosa del genere dove tutte le telecamere ti guardano”.

Nel dubbio dei napoletani, divisi tra opera d’arte e atto di vandalismo, sembrerebbe che si sia trattato di un’azione di protesta contro i cambiamenti climatici del movimento ambientalista Extinction Rebellion.

A Firenze, per un’azione analoga sono stati denunciati quattro attivisti del gruppo ecologista.