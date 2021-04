Mascherina Maria Elena Boschi, Gruber: “Stavo facendo sport isolata con mio marito”

Intervistata a "Le Iene", Lilli Gruber ha commentato lo scatto che l'ha immortalata mentre baciava il marito con la mascherina abbassata.

“Signora Gruber, pure lei mi è caduta sul bacio senza mascherina!”, questa l’esclamazione della giornalista delle iene che ha intervistato Lilli Gruber dopo l’episodio che l’ha vista protagonista con il marito qualche giorno immortalata in una foto che la ritraeva con la mascherina abbassata.

Un episodio che si è acuito ulteriormente dopo che qualche fa la stessa Gruber ebbe da ridire su Maria Elena Boschi che venne fotografata in una situazione analoga. “Io stavo facendo sport isolata con mio marito”, la risposta della presentatrice del noto programma “Otto e mezzo”.

Lilli Gruber torna sul caso di Maria Elena Boschi

“Io stavo facendo sport ed è consentito fare sport senza mascherina, non stavo prendendo il sole”, ha risposto così la giornalista Lilli Gruber intervistata nel programma “Le Iene”, spiegando cosa fosse successo prima che venisse immortalata con il marito e la mascherina abbassata.

Sul caso che la vide scontrarsi qualche mese fa contro la Maria Elena Boschi ha dichiarato: “No, non possiamo dire niente.

Io faccio il mio lavoro come lei fa il suo”, le parole della giornalista. All’osservazione di Filippo Roma sulla necessità di poter dare per primi l’esempio ha dichiarato: “Ma io do l’esempio, rispetto tutte le regole e non ho infranto nessuna regola chiaro?”.