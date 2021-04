Mascherine a rischio, come riconoscerle: quali sono i lotti irregolari?

Sono circa 250 milioni le mascherine acquistate nei mesi di emergenza che sono risultate a rischio. É partita la caccia ai dispositivi irregolari.

Durante i primi mesi di pandemia in Italia mancavano i dispositivi di protezione individuali e tra quelli che sono stati acquistati ne sono arrivati anche alcuni che non erano conformi agli standard di sicurezza europei. Quali sono i lotti irregolari?

Mascherine a rischio: quali sono i lotti irregolari?

Tra i dispositivi acquistati in Italia ad inizio pandemia c’erano mascherine Ffp2 e Ffp3 irregolari, con una capacità filtrante molto inferiore a quella dichiarata. Il quadro emerso dalle indagini della Procura di Gorizia riporta una situazione davvero allarmante, che ha portato a disporre in tutto il Paese l’immediato blocco dell’utilizzo e il rischiamo di 12 modelli di mascherine. Questi dispositivi non proteggono, in quanto il virus passa vi passa attraverso.

Sono circa 250 milioni le mascherine acquistate dalla Cina nei primi sette mesi dell’emergenza Covid in Italia dal commissario Domenico Arcuri, validate dal Comitato tecnico scientifico e distribuite dalla Asl, che risultano a rischio.

Per quanto riguarda i lotti messi sotto controllo e non ancora utilizzati è partita una caccia per individuarli e ritirarli dal mercato. Queste mascherine irregolari, che vengono distribuite soprattutto a medici, infermieri e personale sanitario, hanno una capacità filtrante dieci volte inferire rispetto a quella dichiarata in fase di produzione e consegna.

Il rischio è di non riuscire a proteggersi dal virus. Dalle direzioni generali regionali sono partite diverse circolari urgenti in cui è stato chiesto alle Asl, agli enti pubblici e privati sanitari di verificare se sono ancora presenti in circolazione i 12 lotti a rischio.

Lotti irregolari di mascherine

Nel decreto di sequestro dei pm di Gorizia sono stati indicati questi modelli: