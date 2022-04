Mascherine al chiuso anche maggio? Speranza: “La pandemia c’è ancora”

Gli ultimi numeri registrati in Italia sull'andamento della pandemia potrebbero far slittare l'eliminazione delle mascherine al chiuso anche a maggio.

La crescita dei contagi registrata in Italia sta allontando l’ipotesi dell’eliminazione delle mascherine al chiuso a maggio. Il monito del ministro Speranza: “Covid è ancora presente”.

Mascherine al chiuso anche a maggio?

Da qualche settimana si patla dell’eventualità di togliere le mascherine anche al chiuso a partire da maggio, ma i recenti numeri registrati in Italia relativamente all’andamento della pandemia potrebbero ritardare questo processo.

La crescita costante di casi nei ricoveri e nelle terapie intensive preoccupano il governo che al momento suggeriscono calma e cautela, ed è il Ministro della Salute Roberto Speranza a lanciare un monito importante: “Siamo ancora dentro la pandemia perchè, non c’è lo stato di emergenza, ma il virus circola e dobbiamo ancora tenere un livello alto di attenzione e continuare a insistere con le vaccinazioni e le cautele, e anche l’utilizzo delle mascherine”.

La parola agli esperti

Non solo Speranza, sull’argomento si sono espressi diversi esperti che nel complesso condivisono il monito del Ministro della Salute.

“Se la situazione epidemiologica resta quella che è adesso, sicuramente non sarà saggio togliere le mascherine a fine aprile“, ha dichiarato per esempio l’immunologa Antonella Viola a ‘Live In’ di SkyTg24 in diretta da Bari, che continua: “Il virus non è scomparso, continua a circolare e non abbiamo idea di quello che accadrà, come si presenterà a settembre-ottobre“.

Simile opinione quella espressa da Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità Statistica medica ed Epidemiologica della Facoltà di Medicina del Capus Bio-Medico di Roma:

“Gli ultimi dati sono confortanti, c’è una leggera diminuzione dei casi ma anche dell’incidenza. Non siamo però alla conclusione di questa fase, prima dobbiamo vedere cosa succederà a Pasqua, quando le persone si incontrano di più, e capire l’effetto sulla fase finale di questa ultima ondata.

Potremmo avere un nuovo aumento dei casi, anche se non mi aspetto sia di molto“.

Come poi ha dichiarato ad Adnkronos Salute però “Non si possono dare date certe, come sappiamo, sull’andamento della curva, dobbiamo valutare come si comporta il virus”.