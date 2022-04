Mascherine al chiuso: l’obbligo sarà prorogato?

Mascherine al chiuso: il 20 aprile si deciderà su probabile proroga dell'obbligo.

Il 20 aprile si deciderà sull’eventuale proroga delle mascherine al chiuso. L’obbligo potrebbe durare ancora qualche settimana, dopo tale data. In caso contrario, dal 1° maggio potrebbe essere un “liberi tutti”. L’obbligo, secondo il nuovo decreto, terminerebbe il 30 aprile prossimo, ma il rimbalzo di contagi da Covid-19 preoccupa le istituzioni.

Gli esperti stanno valutando se continuare a utilizzare i dispositivi di protezione all’interno di strutture e locali.

Mascherine al chiuso: l’annuncio di Speranza

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto sapere che il 20 aprile si deciderà se mantenere l’obbligo delle mascherine al chiuso. Nel caso in cui l’andamento dei contagi continuerà a essere stabile o in salita, potrebbe essere firmata una circolare che mantenga ancora per un periodo tale prezioso strumento di protezione.

La proroga dell’obbligo potrebbe durare qualche settimana, se non addirittura un mese.

L’utilizzo delle mascherine chirurgiche e Ffp2

Le mascherine Ffp2 dovranno essere ancora utilizzate fino al 30 aprile, nel caso in cui si utilizzino mezzi di trasporto come aerei, navi, traghetti o funivie. L’obbligo è previsto anche per accesso in locali come teatri, cinema, sale da concerto, musica dal vivo e altri locali di intrattenimento. Le normali mascherine chirurgiche dovranno essere utilizzate, sempre fino al 30 aprile, in tutti i luoghi al chiuso, tranne che nelle abitazioni private.