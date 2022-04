Mascherine al chiuso, Sileri: “Decideremo in settimana in base ai numeri ma è ovvio che dovranno essere tenute nei viaggi in treno e sui mezzi pubblici”

Sul tema delle mascherine al chiuso che secondo quanto stabilito dal governo dovrebbero essere dismesse a partire dal primo maggio Pierpaolo Sileri ha tracciato una rotta durante un’intervista ad Rtl 102.5: “Decideremo in settimana in base ai numeri”. Più approfonditamente Sileri ha spiegato che “prenderemo una decisione la prossima settimana guidata dai numeri”.

Mascherine al chiuso, Sileri: “Decideremo a breve”

“È comunque tempo di eliminare l’obbligo di mascherina al chiuso in alcune circostanze”. E ancora: “È ovvio che dovrà essere tenuta nei viaggi in treno e sui mezzi pubblici. Anche negli uffici, dove c’è un contatto più stretto tra soggetti adulti”. E in chiosa, come raccomandazione: “Spostiamo la mascherina dalla faccia alla tasca, non la abbandoniamo. I contagi ancora ci sono, quindi dobbiamo essere prudenti. Sono convinto che a giugno e luglio saremo senza mascherina”.

“Richiami come per tutti gli altri virus”

E sui vaccini? “Nei prossimi anni dovremo farci richiami del vaccino contro il Covid. Non parliamo di quarta dose, quindi, ma di richiamo come accade con tutti i vaccini contro i virus che circolano più facilmente”. Ha spiegato Sileri: “Io che faccio il medico dal ’98 quanti richiami ho fatto? Una ventina. L’immunità da questo tipo di virus non è eterna. Neppure quella per il tetano”.