Mascherine all’aperto in Campania obbligatorie fino al 28 febbraio: l’ordinanza di De Luca

Le mascherine all'aperto in Campania saranno obbligatorie fino al 28 febbraio: il Presidente ha firmato l'ordinanza.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che dispone l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto fino alla fine di febbraio. Il provvedimento rappresenta una restrizione rispetto a quanto stabilito dal governo nazionale, che dall’11 febbraio ha acconsentito allo stop dei dispositivi negli spazi aperti.

Mascherine all’aperto in Campania: l’ordinanza

Il testo prevede che la mascherina resti “obbligatoria, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi“.

Si tratta di un gesto che De Luca ha definito di prudenza e ragionevolezza.

Nonostante l’Italia si stia avviando verso l’esaurimento della quinta fase di contagio e la situazione stia migliorando nettamente, ha spiegato, secondo lui sarebbe irresponsabile togliere l’obbligo di mascherina a ridosso di Carnevale e San Valentino quando presumibilmente molte persone andranno in giro.

De Luca sui vaccini

De Luca ha inoltre manifestato l’esigenza di completare la vaccinazione per i bambini della fascia 5-11 anni. La campagna sta comunque “andando bene, con 181 mila bimbi vaccinati, nonostante il disastro fatto dal Ministero della Pubblica Istruzione e il caos che ha determinato per le famiglie, i presidi e per gli alunni“.