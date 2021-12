Mascherine FFP3 senza valvola: dove ordinarle online

Le mascherine FFP3 hanno una protezione ottimale grazie al sistema filtrante e si possono comprare su Amazon approfittando dei vari sconti.

Per proteggersi dall’epidemia pandemica che sta allarmando il paese da circa 2 anni, oltre ai vaccini e al distanziamento sociale, anche indossare le mascherine è un passo importante. Tra i vari modelli, le mascherine FFP3 sono l’ideale in quanto proteggono dal contagio.

Qui un vademecum sulle migliori e dove ordinarle su Amazon.

Mascherine FFP3 senza valvola

L’uso delle mascherine, negli ultimi anni, per via del Covid e dell’emergenza pandemica, è diventata una necessità, ma anche un obbligo al tempo stesso per proteggersi. Sono dispositivi di protezione per le vie respiratorie che permettono di proteggere il naso e la bocca sperando di prevenire in questo modo il contagio.

Tra le più efficaci da indossare, vi sono le mascherine FFP3 senza valvola identificate come un dispositivo di sicurezza di terza categoria che ha un potere filtrante del 98% e si possono usare in settori e luoghi dove il rischio di contagio è particolarmente elevato e alto.

Si caratterizzano per essere filtranti facciali con un filtro che protegge chi la sta usando da agenti esterni, compreso anche trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol in modo da dare una protezione ottimale. Proprio come le FFP2, anche questo modello è certificato e regolate dalla norma UNI EN 149:2009 in modo da garantire la massima efficienza.

Il numero 3 indica l’efficienza filtrante minima che nel caso delle mascherine FFP3 corrisponde al 98%.

Si distinguono dai modelli con valvola in quanto evitano all’aria emessa di fuoriuscire e circolare. Sono monouso, quindi non riutilizzabili. Hanno una durata dalle 8 alle 10 ore in modo da fornire una ottima protezione.

Mascherine FFP3 senza valvola: benefici

Proprio come le altre mascherine, come le chirurgiche e le FFP2, anche le mascherine FFP3 hanno una serie di benefici e vantaggi in coloro che le indossano. Offrono la classe più alta di protezione delle vie respiratorie con minore rischio per la salute dal momento che filtrano fino al 98%.

Sono utili in quanto non proteggono, soltanto dal Covid e quindi dal rischio di contagio, ma anche da particelle sottili e pericolose come quelle che derivano dal piombo e dall’amianto, compreso sostanze liquide, batteri e virus, come appunto il Covid e l’emergenza pandemica.

Sono definiti senza valvola in quanto hanno una funzione filtrante dalla bocca all’esterno proteggendo anche coloro che sono intorno. Indossare le mascherine FFP3 senza valvola significa permettere all’umidità o all’aria di fuoriuscire. Una mascherina del genere permette di proteggere chi lo indossa, ma anche l’ambiente e le persone intorno.

I modelli di mascherine FFP3 senza valvola sono indicate soprattutto in luoghi quali ospedale, case di riposo, ma anche attività di assistenza e cura dei soggetti infetti o che hanno il Covid.

Mascherine FFP3 Amazon

Per ordinare questo dispositivo di sicurezza, il noto e-commerce migliore è sicuramente Amazon con offerte e promozioni da non perdere. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche di questo articolo. La classifica qui sotto illustra le migliori mascherine FPP3 tra quelle maggiormente desiderate e accompagnate da una breve descrizione.

1)Mascherine FFP3 Certificate CE

Una mascherina a 5 strati senza valvola testata e approvata dall’UE. Una confezione da 10 in tessuto soffiato con un potere filtrante del 98%. Confortevole e comoda. Funziona molto bene nelle attività di ogni giorno. I cinturini sono elastici e comodi, mentre la clip per naso è morbida e dona il massimo sostegno. Protegge anche da polvere e altre particelle.

2)6x respiratore FFP3 maschera protettiva DreamCan

Una mascherina dal livello di filtrazione del 98%. Non ha valvola e ha una super tenuta. Si può indossare ovunque dal momento che sia l’ambiente, ma anche chi la indossa sono protetti. Ermetica e con certificazione UE. Ha 5 strati filtranti sicuri e adatta anche ai soggetti allergici. In vendita con sconto del 5%.

3)Gima mascherina filtrante FFP3-NR G-Prime

Una mascherina filtrante di colore bianco con elastici doppi dietro la testa e nasello regolabile. Forniscono e garantiscono una protezione respiratoria efficace. Pieghevoli e permettono di adattarsi ai movimenti del viso. Comoda, in cotone e senza valvola. Disponibile nella confezione da 30 pezzi.