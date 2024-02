Maserati, Muzzarelli: da Stellantis servono garanzie su Modena

Modena, 15 feb. (askanews) - Abbiamo avuto rassicurazioni dai vertici di Stellantis sulla volontà di garantire la produzione delle auto Maserati in Italia, ma "bisogna continuare a monitorare e verificare giorno per giorno cosa sta accadendo, perché un brand così importante è fondamentale nella ...

Modena, 15 feb. (askanews) – Abbiamo avuto rassicurazioni dai vertici di Stellantis sulla volontà di garantire la produzione delle auto Maserati in Italia, ma “bisogna continuare a monitorare e verificare giorno per giorno cosa sta accadendo, perché un brand così importante è fondamentale nella Motor Valley”. A chiederlo è Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena dove il Tridente ha la sua sede storica. “Dobbiamo continuare ad avere tutte le garanzie” ha detto a margine di una conferenza stampa per la presentazione del nuovo progetto Care Tb.

“Adesso c’è una discussione a livello nazionale, spero che si possa trovare un equilibrio rispetto alla necessità di produrre in Italia, di rafforzare le produzioni in Italia e di valorizzare i brand storici del nostro territorio e del sistema Paese – ha spiegato Muzzarelli -. La Maserati è un brand storico del sistema Paese, noi abbiamo fatto una serie di iniziative, di confronti con riferimenti della proprietà e con i sindacati”.

“Abbiamo bisogno di capire giorno per giorno cosa sta accadendo – ha aggiunto il primo cittadino -, se ci sono momenti particolari legati ai mercati internazionali o se ci sono delle visioni diverse rispetto alla Maserati. Fino ad oggi ho capito che c’è ancora una volontà di continuare a valorizzare il brand, di continuare a produrre a Modena. Questo mi fa piacere, però bisogna che stiamo tutti sul pezzo, a monitorare, a verificare, perché un brand così importante è fondamentale nella Motor Valley e dobbiamo continuare ad avere tutte le garanzie perché la Maserati sia ancora un brand straordinario, di élite, di un territorio di altissima qualità”.