Masiero: "Siamo la capitale digitale del paese"

Milano, 6 feb. (aksanews) – Nel contesto del “Lombardia Digital Summit”, organizzato nell’ambito del “Digital Italy Program 2024”, è intervenuto a presentare i lavori Roberto Masiero, Presidente The Innovation Group, che ha sottolineato l’importanza dell’innovazione tecnologica e dell’implementazioni dell’intelligenza artificiale:

“La Lombardia emerge come la capitale digitale del paese e ci sono i numeri a confortarla. In termini di PIL conta per il 20% di quello nazionale. Conta di più dal punto di vista del mercato digitale e dell’industria: il 22% delle industrie ICT che sono in Italia si trovano in Lombardia. Per quanto riguarda gli impieghi gli addetti agli ICT in Lombardia sono il 40% del nazionale e sono aumentati del 54% nel corso degli ultimi sette anni. Quindi c’è una concentrazione di risorse e di know how, di risorse umane e finanziarie tutte concentrate rispetto al tema dell’innovazione.

Questo impone un grande sforzo per connettere tra loro le diverse filiere e costruire gli ecosistemi delle imprese che sono innervati dal digitale. In una situazione di inverno demografico aumentano le cronicità e gli anziani e c’è bisogno di intensificare i servizi sanitari e migliorare la qualità dei servizi pubblici dei cittadini e infine non ci sono progetti senza progettisti. Il ruolo della Lombardia come centro nevralgico per la costruzione delle competenze rispetto al tema del digitale e con il grande sistema dell’università, e soprattutto con il tema del trasferimento della ricerca in innovazione diventa assolutamente strategico”.