"Masquerade", amore e soldi nelle illusioni della Costa Azzurra

Roma, 13 dic. (askanews) – Dopo il successo de “La belle époque” Nicolas Bedos dirige un cast di grandissimi attori in “Masquerade – Ladri d’amore”, che dopo aver raggiunto oltre 500.000 spettatori in Francia nei primi 10 giorni di programmazione arriva nei cinema italiani dal 21 dicembre. E’ girato sulla Costa Azzurra, tra case e alberghi di lusso, in un mondo dominato da denaro e desiderio, in cui si muovono personaggi senza scrupoli e abili nella manipolazione ma anche tragici e in qualche modo molto umani.

A dar loro vita ci sono Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Emmanuelle Devos, Laura Morante e Marine Vacth. Proprio queste due attrici hanno presentato il film a Roma.

“Sì, sono umani nei loro difetti, nei loro slanci, la parola umani vol dire tante cose e in qualche modo li definisce” ha spiegato Vacht, che abbiamo già visto nel “Pinocchio” di Matteo Garrone.

“Quello che li rende umani secondo me è che sono amati da chi li ha scritti, perché Bedos mette molta attenzione ai suoi personaggi, si sente l’amore che il creatore ha messo nell’elaborarli, nell’inventarli”.

Tra l’attrice sul viale del tramonto interpretata da Adjani e la giovane che sfrutta i ricconi interpretata da Vacht c’è il personaggio della Morante, ormai disillusa e che in qualche modo vendica le angherie subite dalle donne. L’amore e il danaro, con gli eccessi che possono generare, sono infatti il grande motore e la grande illusione che muove tutti i personaggi.

“Ci sono almeno due personaggi per i quali il denaro può fare la differenza, che il denaro non lo cercano solo come qualcosa da esibire, come spesso è il caso in questo ambiente che viene raccontato: è una cosa di cui ci si può servire, per riscattarsi, per emergere, per fare la vita che si vuole per sé”.