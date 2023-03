Massa Macinaia dice addio a Riccardo Lombardi, imprenditore e dirigente sportivo

Toscana in lutto, con la comunità di Massa Macinaia che dice addio a Riccardo Lombardi, imprenditore e dirigente sportivo. Il 45enne era un uomo amato da tutti e conosciutissimo per la sua grande passione ed è spirato dopo un malore che lo ha colpito nella serata di sabato era. Riccardo si trovava a cena con amici in un locale di Lido di Camaiore quando si è sentito male, a quel punto è stato immediatamente allertato il 118.

Massa Macinaia dice addio a Riccardo

L’ambulanza inviata sul posto però non ha potuto fare altro che condurre il corpo esanime dell’uomo in una inutile corsa. Il calcio piange un grande appassionato, un vero “punto fermo della sua comunità”, come scrive Il Tirreno. Il 45enne era uno sportivo, amante del calcio e tifoso della Juventus, nonché dirigente della squadra del Massa Macinaia. Propri il team ha voluto ricordarlo con parole di dolore: “Siamo costretti a dare la più terribile delle notizie”.

Le parole toccanti della sua società

“Questa notte ci ha lasciati un nostro pilastro, riferimento, amico e modello, nonché vanto della nostra comunità, uno dei nostri. È sempre brutto quando qualcuno se ne va, ma quando scompare un ragazzo di questa caratura bontà e rettitudine è veramente straziante”. E in chiosa: “Ricca’, amico nostro, fratello nostro, per te non vale il detto che è del Papa, morto un Bomba, non se ne fa un altro”.