Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario beccati insieme in auto

È divenuto virale su TikTok un video che mostra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo insieme. Caiazzo è conosciuto per la sua interpretazione del personaggio di Carmine Di Salvo nella fortunata fiction Rai, Mare Fuori. Come ricorda Novella2000, i due sono stati ultimamente al centro del gossip per una presunta relazione e il filmato reso noto sul web non ha fatto altro che alimentare le voci di corridoio sui due vip. Nel video è possibile notare Caiazzo passare con la sua auto accanto a dei ragazzi che lo riprendono con i loro cellulari. Assieme a lui anche Elena. Forse i due erano già stati riconosciuti e i giovani che li hanno notati non hanno perso tempo a immortalare la scena. Massimiliano ha chiesto alcune informazioni sulla direzione che doveva seguire in quel momento. Ha poi ringraziato ed è andato via assieme ad Elena.

Elena D’Amario: è amore con Massimiliano Caiazzo?

In realtà già in passato l’attore e la ballerina sono stati beccati insieme. Dopo la vittoria al Ciak d’oro da parte di Caiazzo come migliore attore under 30, Elena aveva commentato: “Tutti vediamo e sentiamo la tua luce”. Caiazzo in quell’occasione aveva risposto: “La tua con me”.

C’è molta curiosità sui due talenti

C’è da dire che il rapporto, amoroso o amicale che sia, tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, ha generato molta curiosità, sia tra i fan che sulle tv private. Intervistato da FanPage, l’attore ha risposto: “Ci rido. Anche perché penso che sia una cosa molto fast food. Oggi mi attribuiscono una relazione con una persona, nel 90% dei casi dopo 24 ore se ne sono dimenticati tutti”.