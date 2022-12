Massimiliano Gallo e Shalana Santana si sono sposati

Il noto attore napoletano Massimiliano Gallo si è sposato "in segreto" con Shalana Santana: "Volevamo scomparire per un attimo"

Il famosissimo attore napoletano Massimiliano Gallo, noto al grande pubblico, tra le altre cose, per la sua interpretazione in ‘Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso‘ su Rai 1 si è sposato in gran segreto.

L’attore e la compagna Shalana Santana non avevano reso nota la data del loro grande giorno, ma sono usciti adesso allo scoperto con una foto pubblicata sui social “a giochi ormai fatti”.

Massimiliano Gallo si è sposato: la cerimonia con Shalana Santana

La cerimonia di matrimonio tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana è stata davvero intima e personale. I due, infatti, non hanno creato nessuna attesa per il pubblico per quanto stava accadendo, scegliendo di mantenere assoluto riserbo.

L’unica foto dell’evento che è stata resa pubblica è proprio quella postata dai due sposini e che li vede ritratti mentre si guardano negli occhi subito dopo il fatidico ‘Sì‘.

Le prime parole di Gallo: “Volevamo scomparire per un attimo”

In aggiunta alla foto di cui si parla sopra, l’attore ha scritto qualche parola per sintetizzare la felicità di questo momento, spiegando in qualche modo anche la scelta, sua e della moglie, di tale riservatezza: “Volevamo scomparire per un attimo…Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata, e lo abbiamo fatto solo con i nostri figli.”