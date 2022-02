Massimiliano Mestriner morto a 53 anni: lutto a Mogliano

Massimiliano Mestriner è morto improvvisamente a 53 anni, all'ospedale di Treviso. L'uomo soffriva da tempo di cuore.

L’uomo avrebbe compiuto 54 anni ad agosto, ma è morto domenica 6 febbraio all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. L’uomo era molto conosciuto a Mogliano e da tempo soffriva di cuore. Nessuno, però, si sarebbe mai aspettato che se ne sarebbe andato così all’improvviso. Domenica sera Annalisa Basso, ex direttore dell’istituto Costante Gris e ora dipendente dell’Usl 2, è stata contattata dai medici dell’ospedale per l’aggravarsi delle condizioni di Massimiliano Mestriner.

La corsa in ospedale

“Quando è stato ricoverato in ospedale aveva dato indicazioni di avvisare me se si fosse verificato qualche problema dopo la telefonata dei sanitari che mi avvertivano del suo cattivo stato di salute sono corsa subito in ospedale pensando che gli dovessero fare un intervento urgente, ma quando sono giunta al suo capezzale ho avuto la brutta notizia della sua scomparsa, è pazzesco” ha dichiarato Annalisa Basso. Massimiliano era un uomo molto conosciuto, stava simpatico a tutti per il suo modo di fare.

Un uomo buono e gentile, amico di tutti, ma anche molto riservato. Era dipendente della ditta Skill nel settore delle pulizie, ma aveva una grande passione per l’arte.

Le parole di Annalisa Basso

“Ci conoscevamo da molti anni Massimiliano aveva anche in concessione uno spazio all’interno del Gris per la Fondazione Pietro Mario Giovecchi, angolo dedicato all’iniziativa che egli stesso voleva creare, essendo il più titolato collezionista di molte opere dell’acquerellista moglianese.

Gli avevamo dato una stanza dove poter incontrare gli estimatori del pittore e dove organizzare le riunioni per parlare di arte e di quando lui stesso seguiva l’artista in ogni suo passo mentre ritraeva gli angoli della città” ha dichiarato Annalisa Basso. Aveva organizzato diverse mostre nei comuni vicini e aveva intenzione di organizzarne altre. Il Comune spera che le opere del Giovecchi che ha lasciato Mestriner possano rimanere in città. “Speriamo che la preziosa collezione che Mestriner ha creato e curato con amore, rimanga patrimonio di tutti. Lui ci teneva molto, e trovare il modo per valorizzare la sua raccolta sarà il miglior modo per ricordarlo” ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla cultura Giorgio Capparoni.