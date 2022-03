Massimiliano Morra, salta il matrimonio: Dalila annuncia la rottura

Massimiliano Morro e la fidanzata Dalila si sono lasciati. Tutto quello che c'è da sapere.

A un passo dall’altare Massimiliano Morra e Dalila Mucedero si sono detti addio. Lo ha annunciato la fidanzata dell’attore.

Massimiliano Morra e Dalila si sono lasciati

Storia al capolinea per Massimiliano Morra e Dalila Mucedero: in molti hanno creduto che la storia tra i due fosse destinata a durare e addirittura sembrava che i due molto presto sarebbero convolati a nozze.

A sorpresa la fidanzata dell’attore ha però annunciato pubblicamente che lei e Morra si sarebbero detti addio:

“Buongiorno, anche se non toccava a me fare questa comunicazione (da personaggio NON pubblico) ancora una volta, affronto una situazione mettendoci la faccia e tra l’altro sempre a testa alta”, ha scritto Dalila scagliando una frecciatina contro il suo ex, e ancora:

“Mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza che io e Massimiliano non stiamo più insieme già da un bel po’ di tempo”, ha fatto sapere.

L’attore per il momento ha preferito non rompere il silenzio sulla questione, ma in tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più. L’attore replicherà alle parole di Dalila Mucedero?

Massimiliano Morra: la vita privata e Rosalinda Cannavò

Dalila era stata accanto a Massimiliano Morra durante la sua partecipazione al GF Vip e dopo lo scandalo seguito alla sua confessione sulla relazione (mai esistita) tra lui e Rosalinda Cannavò.

L’attore e la collega si sono chiariti pubblicamente all’interno del reality show, ma le cose tra loro non sono finite nel migliore dei modi.