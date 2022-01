Massimiliano Morra si sposa: “Ho cancellato Rosalinda dalla mia vita”

Massimiliano Morra ha annunciato che convolerà a nozze con la fidanzata, Dalila Mucedero, e ha scagliato una frecciatina contro Rosalinda Cannavò.

Massimiliano Morra si sposa

Massimiliano Morra è pronto a fare il grande passo con la fidanzata Dalila con cui ha annunciato che presto potrebbe convolare a nozze.

“Mi sposo. Dalila è la donna della mia vita, la ragazza con cui voglio mettere su famiglia. Stiamo pensando di sposarci a Napoli“, ha dichiarato l’attore. Per quanto riguarda Rosalinda Cannavò – con cui ha condiviso l’esperienza del GF Vip 5 – Morra ha invece affermato di aver completamente cancellato l’attrice dalla sua vita.“Rosalinda nella Casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme.

Non solo, ha anche detto che sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo sono. Non si è comportata bene e per questo, quando sono uscito dalla Casa del GF Vip, ho scelto di cancellarla dalla mia vita. Rosalinda e i suoi progetti con Andrea Zenga? Non mi interessa. Solo ripensare a lei mi toglie serenità, eviterei pure di nominarla”, ha dichiarato l’attore che, dunque, non sarebbe rimasto in buoni rapporti con la celebre attrice.

Massimiliano Morra: la querela

Di recente è stata la stessa Rosalinda Cannavò a svelare di esser stata querelata da Massimiliano Morra proprio per alcune delle affermazioni da lei fatte nella casa del GF Vip. “No non ci sentiamo da un po’ in verità. Mi prendo tutte le mie responsabilità, anzi in passato ho anche cavalcato certi gossip. Ho accettato perché mi ha dato modo di essere qui oggi e di poter fare l’attrice.

Sì Massimiliano mi ha querelata. Sicuramente io all’interno della casa del GF Vip ho fatto una serie di scivoloni. Uno di questi è stato quello che ho detto di Massimiliano. Cosa posso dire? Mi prendo giustamente questa querela che mi ha appena fatto. Però devo dire anche che non mi pento di nulla in questa storia, non mi pento di quello che ho fatto”, ha confessato l’attrice. I due troveranno il modo di chiarire?

Massimiliano Morra: la fidanzata

Oggi Massimiliano Morra sembra aver trovato la serenità accanto alla fidanzata, Dalila Mucedero, e in tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di sapere quando la coppia finalmente convolerà a nozze.