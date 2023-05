Massimo Boldi incastrato con l'auto nelle rotaie del tram a Milano

La sfiga non risparmia nessuno. Se è vero che i vip hanno spesso una corsia preferenziale, davanti alla sorte sono anch’essi semplici esseri umani. E per questo non vengono risparmiati dalle disavventure. Lo sa bene Massimo Boldi, protagonista di una vicenda poco piacevole avvenuta a Milano nella serata di ieri, venerdì 12 maggio. Vediamo di che si tratta.

Impantanato nelle rotaie del tram

Dopo giorni di pioggia incessante, l’attore 77enne è rimasto bloccato per via del fango con la sua auto tra le rotaie della linea 5 del tram, in viale Regina Giovanna. Un inconveniente non da poco, dato che la macchina ha bloccato la circolazione dei tram lungo la tratta per diversi minuti. Ad aiutarlo, alcuni passanti che lo hanno visto in evidente difficoltà e si sono offerti di aiutarlo per far ripartire il mezzo, non senza chiedergli poi in cambio selfie e autografi.

Foto e video virali sul web

Chi ha visto la scena ha pensato bene di immortalare Boldi mentre era indaffarato nel tirare fuori dalle rotaie il suo suv e di rendere il tutto virale sul web. Qualcuno, postando la foto l’attore, ha scritto nelle stories Instagram ironizzando sulla vicenda: «Quando il mitico Massimo Boldi blocca il traffico in pieno centro».