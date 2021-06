Massimo Boldi innamorato: la nuova fiamma Anita ha 34 anni di meno

Si chiama Anita Szacon, è una giornalista polacca di 41 anni e sembra aver conquistato il cuore di Massimo Boldi, che si è detto già innamorato

Un’altra donna davvero molto bella pare aver conquistato il cuore di Massimo Boldi. Il suo nome è Anita Szacon e di professione fa la giornalista. La professionista polacca ha 41 anni, dunque 34 in meno dell’attore milanese, e vive a lavora a Roma come cosmetologa in una farmacia.

A sorprendere Boldi al ristorante insieme ad Anita è stato di recente il settimanale “Oggi”, che ha poi raggiunto il comico per domandargli cosa ci sia tra loro.

Massimo Boldi pronto all’amore

“Credo di essere innamorato”, ha dunque ammesso il re di tutti i Cipollini, ma ha descritto la donna come una persona dal carattere impossibile. “Solo un uomo innamorato potrebbe resistere. È spigolosissima”, ha difatto commentato ancora, precisando tuttavia che di Anita gli piacciono la sua testa, il rigore e la sua estrema sensibilità. Per ora tra Massimo e le bella polacca ci sarebbe tuttavia solo una bella amicizia: “Lei mi sfugge.

Si ritrae. Ma io spero di riuscire a conquistarla”

Dopo la morte dall’amatissima moglie Marisa, Massimo Boldi è dunque ancora alla ricerca di una compagna che gli riporti la felicità. In merito alla storia finita con Irene Fornaciari a un passo dal matrimonio, l’attore comico aveva del resto commentato come sia stata “una bella relazione, anche intrigante. Ma io non amo gli aut-aut”.