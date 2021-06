Massimo Boldi: la sua nuova fiamma ha 35 anni in meno di lui

Messa da parte la relazione con Irene Fornaciari, Massimo Boldi pare essere di nuovo innamorato: lei si chiama Anita, ma in qualche modo ancora gli sfugge

Massimo Boldi non ha mai nascosto di essere innamorato dell’amore. Così, messa da parte la relazione con Irene Fornaciari, pare aver ha già trovato la sua nuova fiamma. La donna in questione si chiama Anita Szacon, ha 40 anni ed è polacca.

Inoltre lavora a Roma come cosmetologa in una farmacia. L’attore milanese, che il prossimo 23 luglio compirà 76 anni, dice già di essere innamorato, anche se tra loro per il momento c’è solo un’amicizia. Come raccontato dallo stesso comico al settimanale “Oggi”, pare che lei gli sfugga, ma serba la speranza di riuscire a conquistarla al più presto.

Massimo Boldi ritorno di fiamma con la fidanzata Irene Fornaciari: «Vorrei che venisse a vivere con me» #gossipitalianews pic.twitter.com/jmZLQNspBG — GossipItalia (@GossipItalia3) December 10, 2020

Massimo Boldi nuovamente innamorato

Nella stessa intervista Massimo Boldi non ha peraltro esistano a parlare di aspiranti fidanzate assolutamente più accomodanti. “Sono accerchiato da ragazze bellissime che si propongono. Chi mi scrive su Instagram, chi si propone a cena.

La mia popolarità, il personaggio che ho interpretato e interpreto nei film fa da catalizzatore. Si vede che non piaccio alle donne mature”. Consapevole dei ‘pericoli’ che si possono celare dietro a certe avances, Boldi spera sempre tuttavia di incontrare l’amore vero. “Non voglio coprirmi di ridicolo, ho un grande rispetto di me stesso e delle mie figlie. Ma loro hanno la loro vita, i loro impegni. Sono io che poi mi ritrovo a fare i conti con il silenzio e con le paure”.