Massimo Boldi ha lavorato a tanti film firmati da Enrico Oldoini ed era legato a lui anche da una profonda amicizia. L’attore ha parlato dei suoi ultimi anni di vita, svelando che lottava contro la Sla.

Mercoledì 10 maggio 2023 è morto lo sceneggiatore Enrico Oldoini, padre di tanti personaggi di successo come Don Matteo. L’uomo si è spento a 77 anni a causa della Sla, contro cui lottava da diverso tempo. La triste notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica da Carlo Conti, nel corso della serata dedicata ai David di Donatello. Nelle ultime ore, a parlare della sua dipartita è stato Massimo Boldi.

Boldi, che ha lavorato con Oldoini in parecchi film come Vacanze di Natale, è stato raggiunto dal Corriere. Massimo ha dichiarato:

“Sapevo che era malato da tempo, ha vissuto attaccato a un polmone artificiale ed è durato tanto, ma quella maledetta SLA è inesorabile. Nei cinque anni di malattia sono andato a trovarlo tre volte, perché per me era uno strazio vederlo ridotto così, era in condizioni disumane, quasi non lo riconoscevo in quel letto. Sua moglie, Francesca Marra, è stata una vera santa, è stata al suo fianco fino all’ultimo”.