Massimo Bossetti affronta le prove del dna in un'intervista esclusiva

Oggi sera, il programma ‘Belve Crime’ di Francesca Fagnani è pronto a svelare un’intervista che promette di scuotere l’opinione pubblica. Tra i vari ospiti, spicca Massimo Bossetti, l’uomo accusato dell’omicidio della giovane Yara Gambirasio. Fagnani non ha intenzione di risparmiarlo e lo costringerà a confrontarsi con le evidenze che lo collegano al caso, in particolare le analisi del dna.

Le prove del dna e le sue contestazioni

La conduttrice inizia la sua intervista con un colpo da maestro: “Le analisi sono state fatte più volte ed è sempre emerso il suo dna, sugli slip e sui leggings di Yara”. Bossetti, 54 anni, non si fa intimidire e risponde con veemenza: “È tutto assurdo, anomalo e incompreso”. Un’apertura che mette subito in chiaro la sua posizione: l’innocenza è la sua bandiera.

Ma Fagnani non si ferma qui. In un crescendo di tensione, incalza Bossetti, evidenziando come il dna nucleare sia cruciale per stabilire l’identità. “Il dna nucleare evidenzia in modo univoco l’identità di una persona. E purtroppo per lei c’era il suo”. La domanda chiave arriva in un attimo: “Ma il suo Dna, come ci è finito sugli slip di Yara?”. Un interrogativo che rimane senza risposta.

Una risposta che non arriva

Massimo Bossetti sembra in difficoltà. Alla domanda diretta della Fagnani, non riesce a fornire una spiegazione convincente: “È quello che vorrei capire anche io”. La sua difesa appare fragile di fronte ai fatti. Le analisi, ripetute e confermate, sembrano inchiodarlo a una verità che lui rifiuta. La tensione è palpabile, la sala è in silenzio. Ogni parola pesa come un macigno.

