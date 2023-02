Massimo Cannizzaro, attore, comico, cabarettista, scrittore e parodista, è morto prematuramente a Napoli.

L’uomo è deceduto a causa di una brutta malattia contro cui combatteva da tempo.

Massimo Cannizzaro è morto

Lutto a Napoli e nel mondo dello spettacolo: Massimo Cannizzaro è morto prematuramente. Attore, comico, cabarettista, scrittore e parodista, l’uomo è scomparso a causa di una brutta malattia. Durante la pandemia da Covid-19, era diventato popolare per la parodia “Don Vincé” sulle note di “Don Raffaé” di Fabrizio De Andrè, trasmessa anche da Striscia la Notizia.

Massimo Cannizzaro: l’addio di Asia Maraucci

La notizia della morte di Massimo Cannizzaro ha lasciato tutti senza parole. Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea, ha scritto: “Durante il Covid Massimo ci faceva passare delle giornate spensierate. Addirittura una delle sue parodie l’abbiamo fatta insieme, Bambola. Ci diceva che sarebbe passato tutto e tutto sarebbe ritornato normale. Aveva pienamente ragione, il Covid è passato, ma un brutto male ha portato via lui.

Non lo dimenticheremo mai“.

Massimo Cannizzaro: il ricordo di un amico

Massimo Cannizzaro è morto sabato 11 febbraio. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno inondando i social. “Incredibile amico mio, ma quante risate ci siamo fatti insieme!!!! Ti voglio tanto bene, sono onorato di averti avuto come un mio caro amico speciale!!!La tua allegria e simpatia, il tuo pubblico, la tua comicità, il palco che ti applaudiva sempre…sarai per sempre nel mio cuore!!! Ciao caro Amico mio Massimo Cannizzaro!!!“, ha scritto un amico.