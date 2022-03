Massimo Ciavarro: l’addio al mondo dello spettacolo

Massimo Ciavarro ha annunciato pubblicamente il suo addio al mondo dello spettacolo.

Massimo Ciavarro ha annunciato a sorpresa il suo definitivo addio al mondo dello spettacolo e ha assicurato che, d’ora in avanti, si offrirà solo di fare i fotoromanzi.

“Mi muovo solo quando mi chiamano per i fotoromanzi di GrandHotel.

Perché hanno accompagnato tutta la mia vita: mi hanno dato da vivere quando ero solo un ragazzo, mi hanno lanciato in tutto il mondo regalandomi una popolarità enorme”, ha dichiarato l’attore, che ha deciso di concetrarsi sulla sua vita privata e sulla sua famiglia.

Il nipote Gabriele

Da poco più di un mese Massimo Ciavarro è diventato nonno di uno splendido bambino, Gabriele, nato dall’amore tra suo figlio Paolo e Clizia Incorvaia.

“È un bambino bellissimo, Paolo e Clizia hanno scelto un nome importante”, ha dichiarato Massimo Ciavarro, oggi più felice che mai di essere diventato nonno.

L’attore si è espresso positivamente anche su sua nuora, Clizia, che gli ricorderebbe Eleonora Giorgi da giovane:

“Qualcosa nei tratti mi ricorda proprio Eleonora. Quando ho letto la sua storia ho riconosciuto i tratti determinati, quelli di una donna forte, proprio come la mia ex moglie”, ha dichiarato Massimo Ciavarro, che fin da subito si è detto ottimista in merito alla storia tra Clizia e Paolo.

I due stanno insieme dal GF Vip 4 e, dopo aver annunciato di essere andati a convivere, hanno svelato di essere in attesa del loro primo figlio.

Nel 2022 la coppia ha svelato che convolerà presto a nozze.