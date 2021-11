Massimo Ciccozzi: “Dai primi dati sembra che la Omicron sia davvero più contagiosa, in Sudafrica ha ormai scalzato la delta e corre fuori controllo”

Massimo Ciccozzi, responsabile dell’unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, è abbastanza sicuro: “Dai primi dati sembra che la Omicron sia davvero più contagiosa”. Ad AdnKronos Salute l’esperto romano ha tracciato un primo sommario identikit del nuovo ceppo covid individuato in Italia e ha detto: “Dai primi dati epidemiologici la variante sudafricana del Covid Omicron sembrerebbe davvero più contagiosa della Delta”.

Massimo Ciccozzi: “Omicron più contagiosa e sta soppiantando la Delta”

E ancora: “Al momento nei laboratori del Sudafrica, con i quali siamo in costante contatto, sono già stati fatti più di 500 sequenziamenti. L’epidemiologia ci dice che sta soppiantando la variante Delta”. Poi però Ciccozzi precisa che “le informazioni certe, però, arriveranno dai dati molecolari, sia per quanto riguarda la contagiosità, sia per quanto riguarda la capacità dei vaccini di proteggere”.

Variante Omicron più contagiosa, per Ciccozzi in Sudafrica è “già fuori controllo”

I dati grezzi non sono dei migliori: “Nel Paese, con la variante Omicron, si ha un R0 di 1,34. Questo vuol dire che l’epidemia non è più sotto controllo. Il fenomeno può essere legato alla maggiore contagiosità della nuova variante, ma va tenuto conto anche di altri elementi come la bassissima percentuale sulla copertura vaccinale nel paese, circa al 20%”.

Omicron “ha spiccato una corsa ed è più contagiosa”, ma Ciccozzi fa i distinguo con le misura del Sudafrica

“Poi lo scarso utilizzo delle misure anti Covid, molto lontano dai nostri standard”. Ein chiosa: “È certo però che al momento in Sudafrica Omicron corre più della Delta. La Omicron al momento sembra avere spiccato una corsa”.