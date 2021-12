Massimo Ferrero arrestato, indagata anche l’ex moglie Laura Sini

Dopo l'arresto di Massimo Ferrero risulta indagata anche Laura Sini, ex moglie del presidente della Sampdoria, per bancarotta fraudolenta per distrazione

Dopo l’arresto di Massimo Ferrero risulta indagata anche Laura Sini, ex moglie del presidente della Sampdoria, per bancarotta fraudolenta per distrazione.

Arresto Massimo Ferrero: il divieto di esercitare l’attività di impresa

Laura Sini, ex moglie di Massimo Ferrero ricopriva il ruolo di consigliera d’amministrazione.

Nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Paola anche lei risulta indagata. Per la Sini il Gip ha disposto il divieto temporaneo di esercitare attività di impresa e di uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Un’interdizione di 12 mesi.

Arresto Massimo Ferrero: i pm volevano l’arresto

I pm però avevo richiesto anche per lei l’arresto. Laura Sini è attualmente indagata per bancarotta fraudolenta per distrazione, proprio per il suo ruolo che ha ricoperto fino a dicembre 2010 di consigliera d’amministrazione della Ellemme Group.

Arresto Massimo Ferrero: il club non sarebbe coinvolto

Importante sottolineare ancora una volta che la Sampdoria non è coinvolta direttamente come club nella vicenda. La notizia però certamente contribuisce ad alimentari i malumori all’interno della società, che non vive un ottimo momento storico nemmeno nei risultati sul campo, con l’allenatore D’Aversa sempre più vicino all’esonero dopo la sconfitta netta contro la Lazio di Sarri.