Massimo Galli e la positività a Covid-19: “Sono stato curato con gli anticorpi monoclonali”

Massimo Galli, ex Primario di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, da qualche giorno ha scoperto di aver contratto l’infezione da Covid-19 e in particolare la variante Omicron.

“ Ci tengo a dirlo , perchè qualcuno ha avuto il cattivo gusto di tirare fuori la questione prima che la comunicassi io (come volevo fare) e inventando che sarebbero state le cure domiciliari e non le tre dosi a farmi stare meglio “.

“Se non avessi avuto le tre dosi sarei stato un candidato perfetto per un’evoluzione negativa della malattia e per il ricovero. Ho fatto la cura con gli anticorpi monoclonali in ospedale perchè mi è stato consigliato visti i miei fattori di rischio (una brutta embolia polmonare nel 2019, una storia di asma importante, una glicemia sfarfallante”.