Massimo Galli: “Il covid potrebbe essere letale per altri 5-10 anni”

L’infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli fa il punto della situazione coronavirus e ipotizza lo scenario futuro: “Il covid potrebbe essere letale per altri 5-10 anni”. In una intervista al Mattino Galli ha spiegato che non è ancora il momento per un liberatorio ma irresponsabile “liberi tutti”.

E ha spiegato con la consueta franchezza: “Il traguardo è vicino, ma è vietato mollare ora, ovvero credere che la pandemia sia vinta o che il virus sia stato clinicamente battuto, come si diceva un anno fa”. Insomma, le cose vanno abbastanza bene per essere ottimisti ma non bene abbastanza per fare cretinate.

E ancora, dopo la stoccata al “nemico di sempre” Alberto Zangrillo: “Green Pass e mascherine restano gli strumenti indispensabili per affrontare il prossimo inverno”.

Lo scenario sarà quello della convivenza con il virus.

E i tempi? Per Galli è difficile individuarli con certezza, ma la presenza di Covid-19 nella sua forma potenzialmente più letale per la vita umana potrebbe durare “sicuramente dai cinque ai dieci anni”.