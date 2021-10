Massimo Giletti con il naso fratturato: cos’è successo

Massimo Giletti si è mostrato con il naso fratturato e ha spiegato ai fan cosa gli sia successo.

Attraverso i social Massimo Giletti ha rivelato di esser stato protagonista di un incidente che gli è costato la frattura del naso.

Massimo Giletti: il naso fratturato

Prima di andare in onda con Non è l’Arena, Massimo Giletti ha mostrato ai fan sui social il suo naso fasciato e ha confessato di esser stato vittima di un incidente sul campo da calcio: il conduttore si è procurato una frattura del naso e, nonostante l’infortunio, ha deciso di andare comunque in onda con il suo programma tv.

Massimo Giletti e Claudia Gerini: l’avvistamento

Prima di procurarsi l’infortunio sul campo da calcio Massimo Giletti è stato protagonista di un gossip riguardante Claudia Gerini: lui e l’attrice infatti sono stati paparazzati insieme nei pressi di Fontava di Trevi, a Roma. A quanto pare però non ci sarebbe alcuna liaison romantica tra i due, che sarebbero amici da moltissimi anni.

Massimo Giletti: la vita privata del conduttore

Oggi Massimo Giletti risulta essere single e a proposito della sua vita privata lui stesso ha confessato: “Il legame con la televisione è così profondo e intenso che è difficile concedermi altre emozioni.

Poi nella vita tutto è possibile”. In passato il conduttore ha avuto una relazione con la collega Antonella Clerici (oggi felicemente fidanzata con Vittorio Garrone). I due, dopo il loro addio, hanno mantenuto buoni rapporti e Giletti ha sempre parlato con stima e affetto della celebre conduttrice.

“Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi.

Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi.”

Massimo Giletti, considerato da molti lo scapolo d’oro di Mediaset, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e non ha mai parlato apertamente delle sue liaison. Il conduttore è sempre stato molto legato alla sua famiglia e in particolare a sua madre, Giuliana. “Io e mia mamma siamo molto legati: è stata lei che nella mia infanzia con discrezione e tanto amore mi ha indicato i binari giusti per crescere”, ha dichiarato il conduttore, e ancora: “Mi fa piacere averla a casa mia, anche se non resiste più di una settimana: ho un carattere difficile”.