Massimo Giletti torna in Rai: per lui niente cronaca, ma uno show di varietà centrato sul puro intrattenimento.

Dopo la cacciata da La7, Massimo Giletti torna in Rai. Questa, almeno, è l’indiscrezione dell’ultima ora, che lo vede pronto a condurre uno show di varietà. Per il momento, il presentatore deve accantonare la cronaca.

Massimo Giletti torna in Rai, ma niente cronaca: i dettagli

Il riposo forzato di Massimo Giletti potrebbe essere finito. Dopo la cacciata da La7, il conduttore starebbe preparando il suo ritorno in Rai. Stando ad un’indiscrezione lanciata dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il presentatore approderà nella televisione di Stato con uno show di varietà. Per il momento, quindi, sarà costretto ad abbandonare la cronaca.

Massimo Giletti: come sarà il suo show in Rai?

“Giletti tornerà in Rai rifacendosi il look, con un nuovo programma di varietà. Il giornale parla di un accordo per sette puntate di intrattenimento“, scriveva Il Foglio qualche giorno fa. Ad aggiungere qualche dettaglio in più è Dandolo, che parla di un programma in partenza nel 2024, del tutto privo di cronaca. Un format leggero, orientato verso il puro intrattenimento. Qualcosa di molto diverso da quello che Massimo ha portato in televisione negli ultimi anni.

Massimo Giletti accetta l’accordo Rai, ma il sogno resta

Giletti ha accettato di condurre uno show di varietà in Rai, ma non ha accantonato il suo sogno. Massimo, infatti, spera di riuscire a riportare Non è l’Arena sui canali della tv di Stato. Non è escluso che il giornalista riesca a convincere i vertici di Viale Mazzini. D’altronde, un tempo la trasmissione andava in scena proprio poco prima di Domenica In e riscuoteva anche un certo successo.