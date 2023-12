Massimo Lopez e Tullio Solenghi ancora grandi mattatori a teatro

Milano, 18 dic. (askanews) – Due giganti della comicità, senza volgarità ma capaci di far ridere davvero. Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palcoscenico col nuovo show, “Dove eravamo rimasti”, nato per riprendersi dalla pandemia. “Significa che ricominciamo con questo marchio di fabbrica, con questo stile al quale siamo affezionati e anche il pubblico si è affezionato”.

Uno spettacolo con momenti musicali coinvolgenti e con tante novità. “C’è un detto Mattarella-Bergoglio c’è una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, una rivisitazione delle favole in chiave politicamente corretto, c’è la parmigiana di melanzane con contorno di spinaci, insomma il menù è buono venite ad assaggiarlo”.

Nel loro modo di stare sul palco resta l’impostazione del trio e non poteva mancare l’omaggio ad Anna Marchesini. “Questo modo di raccontare che abbiamo imparato a tre non si è stravolto e in questo modo pensiamo ad Anna tanto. E questa volta il ricordo di Anna è un ricordo musicale con una canzone di Gian Maria Testa con le immagini sue sulle sfordo, è un momento molto toccante anche per noi due, sera per sera”.

In questa alchimia Massimo e Tullio riescono a coinvolgere il pubblico anche dei più giovani. In scena dal 19 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024 al Teatro Manzoni di Milano e poi ancora in tour.