Massimo Lopez in lacrime: “Mio fratello Giorgio se n’è andato”

Massimo Lopez ha annunciato via social la scomparsa di suo fratello, il doppiatore Giorgio Lopez: il commosso messaggio via social.

Massimo Lopez, visibilmente commosso, ha annunciato via social la scomparsa di suo fratello Giorgio, uno dei doppiatori più famosi del panorama italiano e che aveva prestato la voce a Danny DeVito e Dustin Hoffman.

Massimo Lopez: il lutto

Con gli occhiali scuri e la voce rotta dalla commozione Massimo Lopez ha annunciato la morte di suo fratello Giorgio Lopez, famoso doppiatore scomparso a 74 anni dopo aver lottato contro un male incurabile.

Il celebre attore ha dichiarato commosso: “Mio fratello Giorgio questa mattina all’alba se n’è andato. È andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento, il suo spirito è forte, rimane e rimarrà per sempre, mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio di fare questo mestiere e quindi ce l’ho sempre con me qui nel cuore. Ciao Giorgio, ti voglio bene”, ha dichiarato l’attore, che ha ricevuto subito le condoglianze dei tanti amici e colleghi che gli sono affezionati (tra questi Christian De Sica, Eros Ramazzotti, Mara Venier, Giovanni Ciacci e tanti altri).

Massimo Lopez: chi era il fratello Giorgio Lopez

Giorgio Lopez era il fratello maggiore di Massimo Lopez ed era stato proprio lui a instillargli l’amore per il teatro e la recitazione quando, da giovanissimo, si era diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Nel corso della sua carriera come doppiatore e direttore di doppiaggio aveva prestato la sua voce a moltissimi attori famosi: tra i principali sicuramente vi sono Danny DeVito, Dustin Hoffman, ma anche Ian Holms e John Hurt. I suoi due figli, Andrea a Gabriele, avevano seguito le sue orme diventando entrambi doppiatori.

“Caro papà, sei stato un lottatore encomiabile, ora puoi correre libero e recitare in infiniti spettacoli. Ti abbiamo amato molto”, ha scritto il figlio di Giorgio Lopez, Gabriele, via social.

Massimo Lopez: le condoglianze degli amici sui social

Tra i tanti fan, amici e colleghi che hanno fatto le condoglianze a Massimo Lopez per la sua perdita vi sono anche Rita Dalla Chiesa (che ha scritto tra i commenti al suo post “Ti sono vicinissima.

Un grande abbraccio”), Christian De Sica (che ha scritto: “Ti sono vicino amico caro”) ed Eros Ramazzotti (che ha scritto: “Ti sono vicino amico mio”).