Massimo Osanna e Gianluca De Marchi si sposano: celebrante d’eccezione

Massimo Osanna e Gianluca De Marchi si sposano. L’ex direttore degli Scavi di Pompei e l’imprenditore romano si giureranno amore eterno a Capri e avranno un celebrante d’eccezione. Tanti i Vip attesi sull’isola, per una festa che andrà avanti per ben 3 giorni.

Nozze in vista per Massimo Osanna e Gianluca De Marchi. I due si sposeranno a Capri, sabato 3 settembre 2022. Come fa sapere Repubblica, il matrimonio durerà tre giorni e vedrà la presenza di oltre 200 invitati. A celebrare le nozze sarà un regista premio Oscar, molto amico dell’imprenditore romano, e la testimone sarà un’attrice italiana parecchio amata. Il celebrante è Paolo Sorrentino, mentre a testimoniare il grande amore che lega Massimo e Gianluca da circa cinque anni è Valeria Golino.

Non solo Sorrentino e Golino: tanti i Vip attesi a Capri

Ex direttore degli Scavi di Pompei e oggi a capo dei Musei italiani, Massimo Osanna sposerà il suo Gianluca De Marchi a Villa Lysis, una delle location più esclusive di Capri. Oltre a Sorrentino e Golino, sono tanti i Vip attesi a Capri per uno dei matrimoni più cool dell’estate 2022: dal magnate François Pinault, patròn del gruppo Kering (proprietario dei marchi Gucci, Saint Laurent e Balenciaga) con la moglie Salma Hayek al ministro della Cultura Dario Franceschini, passandro per Gabriel Zuchtriegel, nuovo direttore di Pompei.

Osanna-De Marchi: le nozze dureranno 3 giorni

Il matrimonio di Massimo Osanna e Gianluca De Marchi durerà tre giorni. I festeggiamenti inizieranno venerdì 2 settembre, con un cocktail di benvenuto in una villa di Capri. Le nozze vere e proprie si terranno sabato a Villa Lysis e saranno seguite da una cena in un ristorante di Marina Grande. Infine, domenica 4 settembre si terrà un evento di saluto, in una villa privata dell’isola.